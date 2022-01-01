Наша рецензия

Кореша-мошенники Эдди (Сэм Рокуэлл) и Пол (Бен Шварц) вышли из тюрьмы и работают в занюханном американском кафе. Однако их условно-досрочное прервётся внезапно и резко: на пороге их «ресторанчика» появится англичанка Кэтрин Руквуд (Фиби Фокс), юристка-авантюристка, работающая на криминального босса. Она предлагает им простое и наживное дело: слетать в Великобританию и провернуть небольшое ограбление. Как можно догадаться, этим всё не закончится: американцы окажутся втянуты в…