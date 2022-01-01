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Голубая игуана Голубая игуана
Киноафиша Фильмы Голубая игуана Отзывы о фильме «Голубая игуана»
Blue Iguana Голубая игуана 2018 / Великобритания
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Голубая игуана»

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Кореша-мошенники Эдди (Сэм Рокуэлл) и Пол (Бен Шварц) вышли из тюрьмы и работают в занюханном американском кафе. Однако их условно-досрочное прервётся внезапно и резко: на пороге их «ресторанчика» появится англичанка Кэтрин Руквуд (Фиби Фокс), юристка-авантюристка, работающая на криминального босса. Она предлагает им простое и наживное дело: слетать в Великобританию и провернуть небольшое ограбление. Как можно догадаться, этим всё не закончится: американцы окажутся втянуты в…

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