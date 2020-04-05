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Зерна
Отзывы о фильме «Зерна»
Grain
Зерна
2017 / Турция / Германия / Франция / Швеция / Катар
6.1
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Елена Панкратова
5 апреля 2020, 16:14
Есть интересная передача "Культ Кино" от 2 апреля 2020 г., где режиссер фильма рассказывает о смыслах.
Если кто-то любит и смотрел Тарковского - правда это пост-модерн на тему "Сталкера" и "Соляриса"? Примерно пять цитат из Тарковского -
1) "Сталкера" - выход из Города, сон у ручья, "Профессор" идет в "зону", волк вместо овчара в Зоне.
2 ) "Солярис" - длинный проезд по монорельсу, футуристический коридор в начале фильма
3) "Жертвоприношение" - горящее дерево
4) "Ностальгия" - вид, открывающейся в стене.
Да и вообще спутника Профессора зовут Андрей.
Можно считать это плюсом, можно минусом.
Сепия фильма не становится цветом, как у Тарковского.
Вторая часть фильма, которая "зона", это скорее сон, чем сюжет. Или медитация. Посмотреть интересно. Но Тарковский мне нравится больше.
5 апреля 2020, 16:14
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Если кто-то любит и смотрел Тарковского - правда это пост-модерн на тему "Сталкера" и "Соляриса"? Примерно пять цитат из Тарковского -
1) "Сталкера" - выход из Города, сон у ручья, "Профессор" идет в "зону", волк вместо овчара в Зоне.
2 ) "Солярис" - длинный проезд по монорельсу, футуристический коридор в начале фильма
3) "Жертвоприношение" - горящее дерево
4) "Ностальгия" - вид, открывающейся в стене.
Да и вообще спутника Профессора зовут Андрей.
Можно считать это плюсом, можно минусом.
Сепия фильма не становится цветом, как у Тарковского.
Вторая часть фильма, которая "зона", это скорее сон, чем сюжет. Или медитация. Посмотреть интересно. Но Тарковский мне нравится больше.
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