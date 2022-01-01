Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мира
Киноафиша Фильмы Мира Отзывы о фильме «Мира»
Мира 2018 / Россия
4.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мира»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ему за сорок, он циничен и прост. Синяки под глазами, щетина трехдневной выдержки, да и по-русски говорит как-то странно. Наткнешься на такого в темном переулке – решишь, что пора прощаться с жизнью и с кошельком. Впрочем, если приглядеться, Мира не так уж и страшен: ему нравится бомжевать, жевать, что придется, и делать то, что повернется под руку. А так как чаще всего под руку попадалось оружие, то Мирослав почти двадцать лет воевал: и в своей Словакии, и в Донбассе. Правда, в этот раз…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Приложение киноафиши