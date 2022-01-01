Наша рецензия

Ему за сорок, он циничен и прост. Синяки под глазами, щетина трехдневной выдержки, да и по-русски говорит как-то странно. Наткнешься на такого в темном переулке – решишь, что пора прощаться с жизнью и с кошельком. Впрочем, если приглядеться, Мира не так уж и страшен: ему нравится бомжевать, жевать, что придется, и делать то, что повернется под руку. А так как чаще всего под руку попадалось оружие, то Мирослав почти двадцать лет воевал: и в своей Словакии, и в Донбассе. Правда, в этот раз…