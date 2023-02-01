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Семейка Аддамс Семейка Аддамс
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс Семейка Аддамс, 2019: актеры и роли
The Addams Family Семейка Аддамс 2019 / США
7.7 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Семейка Аддамс, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Грег Тирнан Грег Тирнан Greg Tiernan Конрад Вернон Конрад Вернон Conrad Vernon
Роли озвучивали
Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Финн Вулфхард Финн Вулфхард Finn Wolfhard Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Бетт Мидлер Бетт Мидлер Bette Midler Ник Кролл Ник Кролл Nick Kroll
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