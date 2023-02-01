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Семейка Аддамс
Семейка Аддамс, 2019: актеры и роли
The Addams Family
Семейка Аддамс
2019 / США
Трейлер
7.7
Оцените
118
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Семейка Аддамс, 2019: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Грег Тирнан
Greg Tiernan
Конрад Вернон
Conrad Vernon
Роли озвучивали
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Эллисон Дженни
Allison Janney
Бетт Мидлер
Bette Midler
Ник Кролл
Nick Kroll
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