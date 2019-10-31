Наша рецензия

Гомес и Мортиша Аддамс годами бежали от преследовавших их «обычных» людей. И, наконец, они нашли покой и счастье в уединённой заброшенной психбольнице, стоящей на холме. Прошли годы, семья Аддамс разрослась, и у них самые обычные беспокойства: Пагсли должен пройти важное испытание, а Уэсндей сталкивается с традиционными подростковыми трудностями. Но местные жители снова не дают покоя Аддамсам. Эту безумную семейку, разумеется, знают все. Ирония над готичным стилем и весёлые…