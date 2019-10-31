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Семейка Аддамс Семейка Аддамс
Киноафиша Фильмы Семейка Аддамс Отзывы о мультфильме «Семейка Аддамс»
The Addams Family Семейка Аддамс 2019 / США
7.7 Оцените
120 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «Семейка Аддамс»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Гомес и Мортиша Аддамс годами бежали от преследовавших их «обычных» людей. И, наконец, они нашли покой и счастье в уединённой заброшенной психбольнице, стоящей на холме. Прошли годы, семья Аддамс разрослась, и у них самые обычные беспокойства: Пагсли должен пройти важное испытание, а Уэсндей сталкивается с традиционными подростковыми трудностями. Но местные жители снова не дают покоя Аддамсам. Эту безумную семейку, разумеется, знают все. Ирония над готичным стилем и весёлые…

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Mikhail Kokin 31 октября 2019, 14:00
Оценка
Замечательный мульт!!!
31 октября 2019, 14:00 Ответить
proalexse 31 октября 2019, 16:58
Оценка
Весёлый семейный мультик!!! Очень понравился
31 октября 2019, 16:58 Ответить
Гоша Ясиновский 31 октября 2019, 23:05
Оценка
Все прошло на одном дыхании
31 октября 2019, 23:05 Ответить
Sergey Rudakovich 31 октября 2019, 23:07
Оценка
Ужасный мульт🤦🏼‍♂️☹️
31 октября 2019, 23:07 Ответить
Дмитрий Повышев 2 ноября 2019, 12:25
Оценка
На один раз, посмеялся раза два за фильм. Да, есть положительные стороны, это озвучка)
2 ноября 2019, 12:25 Ответить
artser16 2 ноября 2019, 18:43
Оценка
Приятно встретить старых знакомых. Рейтинг фильма завышен. 6+ было бы нормально. Обычный американский мультик про толерантность. Забавно. Буду рекомендовать для семейного просмотра
2 ноября 2019, 18:43 Ответить
Екатерина Белякова 3 ноября 2019, 04:25
Оценка
Мультик нудный и не интересный, еле достдели до конца
3 ноября 2019, 04:25 Ответить
Фоат Шарипов 3 ноября 2019, 12:24
Сколько стоит билет
3 ноября 2019, 12:24 Ответить
Кирилл 3 ноября 2019, 15:28
Оценка
Детям понравилось! даи мы с женой вспомнили молодость
3 ноября 2019, 15:28 Ответить
Илья Чумаков 3 ноября 2019, 17:37
Оценка
Ужасный мульт с начала пишут 12+ и скачет 18+ и 3+ шутки тупые
3 ноября 2019, 17:37 Ответить
Татьяна Рушева 4 ноября 2019, 13:18
Оценка
Дочке (8 лет) понравился! Она далеко не все мультики смотрит. Просто посмотреть, посмеятся можно.
4 ноября 2019, 13:18 Ответить
Лилия Маныч 4 ноября 2019, 14:35
Оценка
ходила с дочкой. нудный мультик. люди уходили из зала. 2 раза посмеяться. и все.
4 ноября 2019, 14:35 Ответить
Татьяна Лазарева 6 ноября 2019, 21:53
Оценка
Показывает детям негативные стороны жизни, а это рановато, успеют еще услышать шутки типа...жарят сосиски а не других девочек... школа это тюрьма для детей
6 ноября 2019, 21:53 Ответить
Юлия Кириллова 14 ноября 2019, 09:01
Оценка
Отвратительный скучный мультфильм.Настроение было испорчено!
14 ноября 2019, 09:01 Ответить
romanvladimirovichdanilov 17 ноября 2019, 14:05
Фигня полная! Не смешной! Не интересный! Знал бы,не пошёл...
17 ноября 2019, 14:05 Ответить
kandaurova18 17 ноября 2019, 20:21
Оценка
Крутой мультфильм, нам с мужем очень понравился 😊
17 ноября 2019, 20:21 Ответить
karamelka02041983 21 ноября 2019, 22:26
Оценка
Мультик классный, с удовольствием сходили.
21 ноября 2019, 22:26 Ответить
ann.mak200414 24 ноября 2019, 12:37
Оценка
Мультик прекрасный👌😍
24 ноября 2019, 12:37 Ответить
tatyana-prihodko 28 ноября 2019, 08:28
Оценка
Мультик так себе.
28 ноября 2019, 08:28 Ответить
Селин Циммер 30 ноября 2019, 03:48
Оценка
Классный мульт, с удовольствием посмотрела.
30 ноября 2019, 03:48 Ответить
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