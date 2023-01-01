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Playmobil Фильм: Через вселенные Playmobil Фильм: Через вселенные
Киноафиша Фильмы Playmobil Фильм: Через вселенные Playmobil Фильм: Через вселенные, 2019: актеры и роли
Playmobil Movie Playmobil Фильм: Через вселенные 2019 / Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Playmobil Фильм: Через вселенные, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Лино ДиСальво Лино ДиСальво Lino DiSalvo
Роли озвучивали
Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф Daniel Radcliffe Адам Ламберт Адам Ламберт Adam Lambert Гэбриел Бейтман Гэбриел Бейтман Gabriel Bateman Джим Гэффиган Джим Гэффиган Jim Gaffigan Меган Трэйнор Меган Трэйнор Meghan Trainor Кенан Томпсон Кенан Томпсон Kenan Thompson Дэн Наварро Дэн Наварро Dan Navarro
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