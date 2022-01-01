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Помешанный на времени Помешанный на времени
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Time Freak Помешанный на времени 2018 / США
5.9 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «Помешанный на времени»

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Студент-физик Стиллман (Эйса Баттерфилд) и его девушка Дебби (Софи Тернер) счастливы вместе: по крайней мере, в этом убеждают зрителя первые минуты «Помешанного на времени» – перед нами мелькают десятки совместных фоток, на которых запечатлена юная и красивая пара. Реальность больно щелкнет по носу почти моментально: само действие фильма начнется с того, что Дебби вызывает Стиллмана на разговор, в ходе которого молодой паренек снова останется один. Отчаявшись изменить что-то в…

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