Награды и номинации фильма Анна и король Сиама

Награды и номинации фильма Анна и король Сиама 1946

Оскар 1947 Оскар 1947
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1946 Каннский кинофестиваль 1946
Полнометражный фильм
Номинант
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше