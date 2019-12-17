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Призрачная шестерка Призрачная шестерка
Киноафиша Фильмы Призрачная шестерка Отзывы о фильме «Призрачная шестерка»
6 Underground Призрачная шестерка 2019 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Призрачная шестерка»

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trendman 17 декабря 2019, 10:11
Посмотрел.
Теперь есть четкое ощущение насколько глубоко деградация пролезает в наше общество (сюжет (?), рейтинг и положительные комменты в интернете к нему).

1) Исправьте, пожалуйста, краткое :D описание сюжета. Оно абсолютно не по сюжету. Вот ни разу не нашел в фильме шести миллиардеров, которые стали мстителями. Один, 1-ый который - да вроде, а остальные? А в шапке было бы неплохо выложить скрины с особо кровавыми моментами - было бы круто;
2) Фильм, видимо, должен доставлять удовольствие людям с почти полным отсутствием работы мозга в дополнении с множеством психических отклонений.
3) Сюжет - никакой! Если не принимать во внимание смакование в сюжете множества кровавых сцен, то психологическая подоплека отсутствует, источника мотивации у героев нет, сюжетная линия нелогичная и основана на паре временных сюжетов всего и продолжать об этом треше в таком духе можно без конца.
4) Рейнольдс - несколько упал в моих глазах, согласившись на роль в таком фильме (или деньги делают все? Он вроде бы достаточно востребованный актер.).

Оочень жаль, что нет цензуры на такие фильмы!!
17 декабря 2019, 10:11 Ответить
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