Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Винни-Пух: Кровь и мёд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Няня Няня
Киноафиша Фильмы Няня Няня, 2020: актеры и роли
The Turning Няня 2020 / США
4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Няня, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флория Сиджизмонди Флория Сиджизмонди Floria Sigismondi
В ролях
Маккензи Дэвис Маккензи Дэвис Mackenzie Davis Финн Вулфхард Финн Вулфхард Finn Wolfhard Бруклин Принс Бруклин Принс Brooklynn Prince Марк Хубермэн Марк Хубермэн Mark Huberman Барбара Мартен Барбара Мартен Barbara Marten Ниал Грег Фултон Ниал Грег Фултон Niall Greig Fulton
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши