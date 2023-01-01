Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Винни-Пух: Кровь и мёд"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Няня
Няня, 2020: актеры и роли
The Turning
Няня
2020 / США
Трейлер
4.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Няня, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Флория Сиджизмонди
Floria Sigismondi
В ролях
Маккензи Дэвис
Mackenzie Davis
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Бруклин Принс
Brooklynn Prince
Марк Хубермэн
Mark Huberman
Барбара Мартен
Barbara Marten
Ниал Грег Фултон
Niall Greig Fulton
В прокате
Премьеры
Онлайн
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)