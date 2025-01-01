Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»

Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта

«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане

Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик

Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет

Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил