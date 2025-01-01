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Лишний
Avelord
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
криминал
Страна
Армения
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2010
Другие названия
Avelord, Лишний
Режиссер
Микаэл Джанибекян
В ролях
Микаэл Джанибекян
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.9
Оцените
15
голосов
4.8
IMDb
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