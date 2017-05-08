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Небесные столпы
5.4
Небесные столпы
, 2017
The Pillars of Heaven
Великобритания, Украина / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.4
В ролях
Николас Руни
Режиссер
Николас Руни
Сценарист
Николас Руни
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания / Украина
Продолжительность
15 часов 20 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
8 мая 2017
Производство
Theatre of Life Productions,
Другие названия
The Pillars of Heaven
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Отзывы о фильме
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