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Постер фильма Небесные столпы
5.4
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5.4

Небесные столпы

, 2017
The Pillars of Heaven
Великобритания, Украина / документальный / 18+
Постер фильма Небесные столпы
5.4

В ролях

Николас Руни
Режиссер Николас Руни
Сценарист Николас Руни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Украина
Продолжительность 15 часов 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 8 мая 2017
Производство Theatre of Life Productions,
Другие названия
The Pillars of Heaven

Рейтинг фильма

5.4
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5.7 IMDb

Отзывы о фильме

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