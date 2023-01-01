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Пришел солдат с фронта
Киноафиша Фильмы Пришел солдат с фронта Пришел солдат с фронта, 1972: актеры и роли
Пришел солдат с фронта 1972 / СССР
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Пришел солдат с фронта, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Губенко Николай Губенко
В ролях
Наталья Бондарчук Наталья Бондарчук Natalya Bondarchuk Виктор Филиппов Михаил Глузский Михаил Глузский Николай Губенко Николай Губенко Ирина Мирошниченко Ирина Мирошниченко
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