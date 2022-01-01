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Много лет назад вечные неудачники и закадычные друзья Билл и Тед написали величайшую песню. Но шли годы, об их популярности забыли, и напарники скатились до выступлений на свадьбах родни. Вроде бы они обзавелись семьями и даже назвали дочерей Билли и Теа. Но браки рушатся, ведь переростки всё ещё больше привязаны друг к другу, чем к жёнам. И тут из будущего снова прибывает посланник и заявляет, что Билл и Тед должны в кратчайший срок сочинить песню, которая не даст сгинуть всему сущему. Они…