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Сталинград
Киноафиша Фильмы Сталинград Отзывы о фильме «Сталинград»
Stalingrad Сталинград 1993
7.9 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Сталинград»

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Павел Котов 9 мая 2018, 23:04
Оценка
Отличный фильм, прекрасно передана атмосфера.
9 мая 2018, 23:04 Ответить
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