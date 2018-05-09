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Сталинград
Отзывы о фильме «Сталинград»
Stalingrad
Сталинград
1993
7.9
Оцените
12
голосов
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Павел Котов
9 мая 2018, 23:04
Оценка
Отличный фильм, прекрасно передана атмосфера.
9 мая 2018, 23:04
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