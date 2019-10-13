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Шафрановое сердце
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Saffron heart

Шафрановое сердце, 2018

2018 / Россия
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О фильме

«Шафрановое сердце» перенесёт зрителей в тибетское поселение на юге Индии – буддийский монастырь Дрепунг Гоманг. Центром повествования является история маленького монаха, который попал в монастырь совсем недавно и очень сильно скучает по дому. Из сострадания к ребенку, его Учитель рисует для мальчика карту-квэст, состоящую из восьми загадок, найдя ответы на которые у него будет возможность вернуться домой. Лобсангу предстоит отправиться в невероятное путешествие, во время которого вместе со зрителем он будет распутывать нити головоломки, а также преодолевать все сомнения и препятствия на своем пути.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Павел Маклай
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шафрановое сердце 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юрий Михалёв 13 октября 2019, 12:43
Это не кино. Не сюжета не логики. Такое ощущение что снимал наркоман уставший от жизни
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саундтрек фильма Шафрановое сердце
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