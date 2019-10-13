Шафрановое сердце, 2018

«Шафрановое сердце» перенесёт зрителей в тибетское поселение на юге Индии – буддийский монастырь Дрепунг Гоманг. Центром повествования является история маленького монаха, который попал в монастырь совсем недавно и очень сильно скучает по дому. Из сострадания к ребенку, его Учитель рисует для мальчика карту-квэст, состоящую из восьми загадок, найдя ответы на которые у него будет возможность вернуться домой. Лобсангу предстоит отправиться в невероятное путешествие, во время которого вместе со зрителем он будет распутывать нити головоломки, а также преодолевать все сомнения и препятствия на своем пути.