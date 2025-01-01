«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане

Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»

313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м

Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик

Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули