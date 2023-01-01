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Белый пароход
Белый пароход, 1975: актеры и роли
Белый пароход
Белый пароход
1975 / СССР
7.2
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13
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Белый пароход, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Болотбек Шамшиев
Bolotbek Shamshiyev
В ролях
Нургазы Сыдыгалиев
Nurgazy Sydygaliyev
Сабира Кумушалиева
Орозбек Кутманалиев
Orozbek Kutmanaliyev
В прокате
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