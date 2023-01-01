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Собачья жара
Собачья жара, 2018: актеры и роли
Dog Days
Собачья жара
2018 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Собачья жара, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кен Марино
Ken Marino
В ролях
Нина Добрев
Nina Dobrev
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Ванесса Хадженс
Vanessa Hudgens
Ева Лонгория
Eva Longoria
Томас Леннон
Thomas Lennon
Лорен Лапкус
Lauren Lapkus
Райан Хансен
Ryan Hansen
Майкл Кэссиди
Michael Cassidy
Адам Палли
Adam Pally
В прокате
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Онлайн
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