Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Политех
Киноафиша Фильмы Политех Фильмы похожие на Политех
Polytechnique Политех 2009 / Канада
7.2 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Политех

Вся информация о фильме
Убийца
Убийца
криминал, драма, триллер 2015, США
7.0
Враг
Враг
триллер 2013, Канада / Испания
6.0
Пожары
Пожары
драма 2010, Канада
8.0
Звуки шума
Звуки шума
комедия, мюзикл, триллер, мелодрама 2010, Франция / Швеция
7.0
Сэм - электрический скат
Сэм - электрический скат
вестерн, фантастика, комедия 2009, США
7.0
Пленницы
Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.0
Дюна 2
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма 2023, США / Канада
0.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше