Наша рецензия

Эмиль (Эллиотт Кроссе Хоув) гонит самогон и ворует с заводского склада химикаты. Варево собственного производства парень продает шахтерам, с которыми работает бок о бок под землей изо дня в день. Он влюблен в брюнетку по имени Анна (Виктория Кармен Сонн), вот только девушка взаимностью ему не отвечает. Она предпочитает проводить время в компании его брата (Саймон Сирс). И это не единственная проблема молодого человека. Шахтеры подозревают, что именно из-за самогона Эмиля в больницу с тяжелейшим…