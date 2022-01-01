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Зимние братья Зимние братья
Киноафиша Фильмы Зимние братья Отзывы о фильме «Зимние братья»
Vinterbrødre / Winter Brothers Зимние братья 2017 / Дания / Исландия
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Отзывы о фильме «Зимние братья»

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Эмиль (Эллиотт Кроссе Хоув) гонит самогон и ворует с заводского склада химикаты. Варево собственного производства парень продает шахтерам, с которыми работает бок о бок под землей изо дня в день. Он влюблен в брюнетку по имени Анна (Виктория Кармен Сонн), вот только девушка взаимностью ему не отвечает. Она предпочитает проводить время в компании его брата (Саймон Сирс). И это не единственная проблема молодого человека. Шахтеры подозревают, что именно из-за самогона Эмиля в больницу с тяжелейшим…

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