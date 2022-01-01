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Я не такой. Я не такая Я не такой. Я не такая
Киноафиша Фильмы Я не такой. Я не такая Отзывы о фильме «Я не такой. Я не такая»
Я не такой. Я не такая 2018 / Россия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Отзывы о фильме «Я не такой. Я не такая»

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Три подруги ― Вера, Надя и Люба (ага, именно, та самая триада) собрались как-то бухнуть и проводить Надю (Рената Пиотровски) в последний незамужний путь ― завтра она выходит замуж за Сашу (Анатолий Руденко), с которым давно встречается. Но во время пьянки узнаётся, что муж Любови (Кристина Бабушкина) ходил к проститутке и, более того, делился номером ночной бабочки с друзьями ― Сашей и Эриком ― швейцарским женихом Веры. Так и получается, что все трое мужиков главных героинь ходят налево к одной…

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