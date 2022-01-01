Наша рецензия

Три подруги ― Вера, Надя и Люба (ага, именно, та самая триада) собрались как-то бухнуть и проводить Надю (Рената Пиотровски) в последний незамужний путь ― завтра она выходит замуж за Сашу (Анатолий Руденко), с которым давно встречается. Но во время пьянки узнаётся, что муж Любови (Кристина Бабушкина) ходил к проститутке и, более того, делился номером ночной бабочки с друзьями ― Сашей и Эриком ― швейцарским женихом Веры. Так и получается, что все трое мужиков главных героинь ходят налево к одной…