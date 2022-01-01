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Проститутка (Убитая жизнью)
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Проститутка (Убитая жизнью), 1926

1926 / СССР
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О фильме

В одном из домов московской окраины живут муж и жена Тыркины. Они молоды и счастливы. Петр работает у частника-мясника, Надежда ведет хозяйство и воспитывает троих детей. Но однажды в дом Тыркиных входит несчастье. Трагически погибает Петр. Надежда, после долгих и безуспешных попыток наладить быт, становится бульварной проституткой. В 2018 году на международном кинофестивале в городе Тромсё состоялся показ отреставрированной версии фильма с оригинальным музыкальным сопровождением в исполнении русско-норвежского коллектива музыкантов.

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Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1926
Премьера в России 15 марта 1927
Премьера в мире 15 марта 1927
Возраст 16+
Режиссер
Олег Фрелих
В ролях
Вера Орлова
Василий Ярославцев
Иван Лагутин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проститутка (Убитая жизнью) 1 постер
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