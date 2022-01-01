Проститутка (Убитая жизнью), 1926

В одном из домов московской окраины живут муж и жена Тыркины. Они молоды и счастливы. Петр работает у частника-мясника, Надежда ведет хозяйство и воспитывает троих детей. Но однажды в дом Тыркиных входит несчастье. Трагически погибает Петр. Надежда, после долгих и безуспешных попыток наладить быт, становится бульварной проституткой. В 2018 году на международном кинофестивале в городе Тромсё состоялся показ отреставрированной версии фильма с оригинальным музыкальным сопровождением в исполнении русско-норвежского коллектива музыкантов.