Похвальное слово ничему, 2017

Возможно, Ничто — не самое многообещающее имя, зато очень предприимчивый персонаж. Он устал оттого, что его не понимают, сбежал из дома, пустился в путешествие через восемь горных хребтов и восемь морей и прибыл в гости к нам. По дороге он комментировал всё, что видел, наблюдал за жизнью и смертью, политикой, отношениями между мужчиной и женщиной, думал о смысле жизнии изложил все простым и доступным стихом. Ничто снимали 62 оператора-документалиста по всему миру. В результате получился радостный документальный фильм, в котором сочетаются банальности, глубокие откровения, поэтические наблюдения и маленькие тайны.