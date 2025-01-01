«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив

«Поднятие уровня в одиночку» осталось позади: новое аниме Netflix уже набрало 96% у критиков на Rotten Tomatoes и порвало чарты

«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»

Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет

Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе

Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил

Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка

Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик