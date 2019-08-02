Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Асако 1 и 2
Отзывы о фильме «Асако 1 и 2»
Netemo sametemo
Асако 1 и 2
2018 / Япония
Трейлер
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Асако 1 и 2»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Лика
2 августа 2019, 18:48
То сплю, то просыпаюсь
В большинстве японских мелодрам актеры отчего-то очень переигрывают, но этот фильм - редкий случай отсутствия странного недостатка. Зато есть другой типичный для японского кино момент: невозможная красота. Все переливается в стремительных лучах солнца в свежем воздухе после дождя, город красив, словно он - часть природы, природа красивее себя самой и всего на свете. В общем, полагаю, этим фильмом можно любоваться, не вникая в сюжет, и не заскучать.
Режиссер вдохновлялся французскими фильмами Новой волны, но еще можно найти следы Харуки Мураками. Уехать на край света в одинокий дом, потеряться, потерять кого-то на годы, навсегда - это сквозные мотивы его книг («Убийство командора», «Охоты на овец» и других).
Фильм описывает два возраста и две истории из жизни девушки. Первый, когда ей лет 18 - период сильных чувств, когда возможна безбашенная, сильная влюбленность, сердце разбивается впервые и поэтому больнее, чем будет когда-нибудь, а история наполнена магией и лишена обыденности. Вторая история - лет 25, уже с сомнениями и осторожностью, повседневной жизнью и ответственностью.
Конфликт возникает, когда прошлое проникает в настоящее, (а оно проникает, так как история осталась незавершенной, гештальт не закрыт) и тут, наверное, стоит вспомнить свое впервые когда-нибудь разбитое сердечко/упущенную возможность и подумать, как поступили бы мы, приди за нами кто-то из прошлого.
В оригинале фильм называется «я то сплю, то просыпаюсь» - эту фразу говорит главная героиня, выпрыгнув из одной реальности своей жизни в другую. Редко бывает, что адаптированное название тоже оказывается метафоричным и осмысленным. В конце героине все же приходится разобраться, где жизнь, где сон, посмотреть внутри себя - и на океан - в одиночку и идти исправлять свои ошибки.
Концовка остается вроде бы открытой, но, говоря одно (что выкинул кошку, что никогда не сможет доверять), Рехэй все же делает другое (ищет кого-то под дождем и оставляет дверь открытой), так что шанс восстановить отношения у Асако есть.
Помимо мелодрамы и природы, фильм состоит из обычных зарисовок каких-то жизненных сцен. Они идут фоном и никак особенно не проговариваются (герои ездят на благотворительный рынок для помощи пострадавшим от землетрясения, женятся друзья, сцепившиеся в первую встречу на тему того, есть ли смысл заниматься творчеством или надо работать в бездушной корпорации), но смотрятся эти сценки шероховато, живо, жизненно.
2 августа 2019, 18:48
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Стражи Галактики. Часть 3
37 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
4 комментария
Астрал. Семейный обряд
9 комментариев
Брат 2
6 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
В большинстве японских мелодрам актеры отчего-то очень переигрывают, но этот фильм - редкий случай отсутствия странного недостатка. Зато есть другой типичный для японского кино момент: невозможная красота. Все переливается в стремительных лучах солнца в свежем воздухе после дождя, город красив, словно он - часть природы, природа красивее себя самой и всего на свете. В общем, полагаю, этим фильмом можно любоваться, не вникая в сюжет, и не заскучать.
Режиссер вдохновлялся французскими фильмами Новой волны, но еще можно найти следы Харуки Мураками. Уехать на край света в одинокий дом, потеряться, потерять кого-то на годы, навсегда - это сквозные мотивы его книг («Убийство командора», «Охоты на овец» и других).
Фильм описывает два возраста и две истории из жизни девушки. Первый, когда ей лет 18 - период сильных чувств, когда возможна безбашенная, сильная влюбленность, сердце разбивается впервые и поэтому больнее, чем будет когда-нибудь, а история наполнена магией и лишена обыденности. Вторая история - лет 25, уже с сомнениями и осторожностью, повседневной жизнью и ответственностью.
Конфликт возникает, когда прошлое проникает в настоящее, (а оно проникает, так как история осталась незавершенной, гештальт не закрыт) и тут, наверное, стоит вспомнить свое впервые когда-нибудь разбитое сердечко/упущенную возможность и подумать, как поступили бы мы, приди за нами кто-то из прошлого.
В оригинале фильм называется «я то сплю, то просыпаюсь» - эту фразу говорит главная героиня, выпрыгнув из одной реальности своей жизни в другую. Редко бывает, что адаптированное название тоже оказывается метафоричным и осмысленным. В конце героине все же приходится разобраться, где жизнь, где сон, посмотреть внутри себя - и на океан - в одиночку и идти исправлять свои ошибки.
Концовка остается вроде бы открытой, но, говоря одно (что выкинул кошку, что никогда не сможет доверять), Рехэй все же делает другое (ищет кого-то под дождем и оставляет дверь открытой), так что шанс восстановить отношения у Асако есть.
Помимо мелодрамы и природы, фильм состоит из обычных зарисовок каких-то жизненных сцен. Они идут фоном и никак особенно не проговариваются (герои ездят на благотворительный рынок для помощи пострадавшим от землетрясения, женятся друзья, сцепившиеся в первую встречу на тему того, есть ли смысл заниматься творчеством или надо работать в бездушной корпорации), но смотрятся эти сценки шероховато, живо, жизненно.
Авторизация по e-mail