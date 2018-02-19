Хаотичная жизнь Нады Кадич, 2018

«Хаотичная жизнь Нады Кадич» — боснийский дебют мексиканки Марты Эрнаиз — одно из главных открытий Форума Берлинале-2018. Нада Кадич, мать-одиночка из Сараево, воспитывает дочь с расстройством аутического спектра. Мужья на час, периодически появляющиеся в квартире Нады и Хавы, не слишком жалуют ребёнка, и жизнь состоит из работы и попыток получить пособие. И так до бесконечности, пока Нада не собирает вещи и не отправляется вместе с дочерью в провинцию — навестить бабушку и дедушку Хавы. Отсюда начинается балканский роуд-муви, простой и терпеливый, как сама Нада, чья хаотичная жизнь строится прежде всего вокруг отношений с дочерью — тёплых, преданных и человечных. Фильм Марты Эрнаиз полон любви, которая преображает мир. И эта любовь, как всякая настоящая, трудна и каждодневна. «Kaotični život Nade Kadić» — светлый и деятельный фильм, по своему глубинному заряду напоминающий дебют Дениса Шабаева «Вместе» (2014). Марта Эрнаиз — ученица Белы Тарра, и, возможно, именно влиянием венгерского классика объясняются то доверительное внимание и умение слушать других, которые характеризуют её трогательный и нестилизованный дебют.