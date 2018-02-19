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Хаотичная жизнь Нады Кадич
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Kaoticni Zivot Nade Kadic

Хаотичная жизнь Нады Кадич, 2018

2018 / Босния и Герцеговина / Мексика
6.6 Оцените
13 голосов
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О фильме

«Хаотичная жизнь Нады Кадич» — боснийский дебют мексиканки Марты Эрнаиз — одно из главных открытий Форума Берлинале-2018. Нада Кадич, мать-одиночка из Сараево, воспитывает дочь с расстройством аутического спектра. Мужья на час, периодически появляющиеся в квартире Нады и Хавы, не слишком жалуют ребёнка, и жизнь состоит из работы и попыток получить пособие. И так до бесконечности, пока Нада не собирает вещи и не отправляется вместе с дочерью в провинцию — навестить бабушку и дедушку Хавы. Отсюда начинается балканский роуд-муви, простой и терпеливый, как сама Нада, чья хаотичная жизнь строится прежде всего вокруг отношений с дочерью — тёплых, преданных и человечных. Фильм Марты Эрнаиз полон любви, которая преображает мир. И эта любовь, как всякая настоящая, трудна и каждодневна. «Kaotični život Nade Kadić» — светлый и деятельный фильм, по своему глубинному заряду напоминающий дебют Дениса Шабаева «Вместе» (2014). Марта Эрнаиз — ученица Белы Тарра, и, возможно, именно влиянием венгерского классика объясняются то доверительное внимание и умение слушать других, которые характеризуют её трогательный и нестилизованный дебют.

6.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 февраля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Марта Эрнаиз Пидаль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хаотичная жизнь Нады Кадич 2 постера
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