Наша рецензия

История четырех непохожих судеб, каждая из которых трагичнее другой. Марк только вышел из тюрьмы и не доверяет людям, Элис работает медсестрой, посвящая все свободное время помощи бездомным, Джефф постоянно теряет работу и вот-вот окажется на улице, а Клара сбежала с детьми от мужа-тирана в надежде отыскать лучшую жизнь. Всех объединит Нью-Йорк, который позволит каждому проявить свою лучшую сторону, помогая нуждающимся в момент истинного отчаяния. Дальше остается лишь наблюдать, как искренность…