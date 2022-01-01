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Реальная любовь в Нью-Йорке Реальная любовь в Нью-Йорке
Киноафиша Фильмы Реальная любовь в Нью-Йорке Отзывы о фильме «Реальная любовь в Нью-Йорке»
The Kindness of Strangers Реальная любовь в Нью-Йорке 2019 / Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Реальная любовь в Нью-Йорке»

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Наша рецензия

История четырех непохожих судеб, каждая из которых трагичнее другой. Марк только вышел из тюрьмы и не доверяет людям, Элис работает медсестрой, посвящая все свободное время помощи бездомным, Джефф постоянно теряет работу и вот-вот окажется на улице, а Клара сбежала с детьми от мужа-тирана в надежде отыскать лучшую жизнь. Всех объединит Нью-Йорк, который позволит каждому проявить свою лучшую сторону, помогая нуждающимся в момент истинного отчаяния. Дальше остается лишь наблюдать, как искренность…

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