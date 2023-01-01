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Фальшивка
Киноафиша Фильмы Фальшивка Фальшивка, 1981: актеры и роли
Die Falschung Фальшивка 1981 / ФРГ / Франция
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Фальшивка, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф
В ролях
Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Ханна Шигулла Ханна Шигулла Hanna Schygulla Ежи Сколимовский Jerzy Skolimowski Жан Карме Jean Carmet
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