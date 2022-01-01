Наша рецензия

Жизнь юного гения Олли полна подростковых трудностей и невзгод. Родители близки к разводу, в школе достают задиры, а еще ему не хватает смелости, чтобы пригласить свою первую любовь на танцы. У вундеркинда все схвачено только с предстоящей научной выставкой, где должна блеснуть его разработка по чтению мыслей, но и здесь его поджидает неожиданное предательство. Повторное испытание устройства на домашней собаке по кличке Генри выходит из-под контроля, но так кажется лишь на первый взгляд. Наутро…