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Думай как собака Думай как собака
Киноафиша Фильмы Думай как собака Отзывы о фильме «Думай как собака»
Think Like a Dog Думай как собака 2019 / США
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Отзывы о фильме «Думай как собака»

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Жизнь юного гения Олли полна подростковых трудностей и невзгод. Родители близки к разводу, в школе достают задиры, а еще ему не хватает смелости, чтобы пригласить свою первую любовь на танцы. У вундеркинда все схвачено только с предстоящей научной выставкой, где должна блеснуть его разработка по чтению мыслей, но и здесь его поджидает неожиданное предательство. Повторное испытание устройства на домашней собаке по кличке Генри выходит из-под контроля, но так кажется лишь на первый взгляд. Наутро…

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