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Маленький большой герой Маленький большой герой
Киноафиша Фильмы Маленький большой герой Отзывы о мультфильме «Маленький большой герой»
Monkey King Reloaded Маленький большой герой 2017 / Китай
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Маленький большой герой»

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Золотистая курносая обезьянка по имени Санни вольготно проживает в родном сычуаньском зоопарке со своими сородичами. У него есть друг, прелестная работница зоопарка, и мудрый учитель, обучающий его основам кунг-фу. Вот только заносчивый характер Санни мешает ему быть как все: он постоянно совершает глупые поступки. Его кумиром является легендарный Царь обезьян, который давным-давно победил могучего Короля Демонов. Но оказывается, что древнее зло пробудилось: демоны похищают подругу Санни, и…

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