Защитник, 2017

Во Флоренции неизвестный киллер насилует и убивает девочку. Полиция полагает, что убийца – сенатор Пальминьелло (Марчелло Сбиголи), влиятельный коррумпированный политик. По просьбе своего отца Гаэты (Алессио Сарделли), молодой адвокат Риккардо (Даниэле Ди Стефано) берется за защиту сенатора. В поисках истины Риккардо придется разбираться в серии убийств и противоречивых улик. Встреча с красивой журналисткой Джулией (Роза Чезаре) и получение адвокатом нескольких загадочных писем втянут его в водоворот событий, грозящий поглотить любого, когда в реальности всё оказывается не тем, чем кажется поначалу…