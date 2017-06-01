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Защитник, 2017

2017 / Италия
4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Во Флоренции неизвестный киллер насилует и убивает девочку. Полиция полагает, что убийца – сенатор Пальминьелло (Марчелло Сбиголи), влиятельный коррумпированный политик. По просьбе своего отца Гаэты (Алессио Сарделли), молодой адвокат Риккардо (Даниэле Ди Стефано) берется за защиту сенатора. В поисках истины Риккардо придется разбираться в серии убийств и противоречивых улик. Встреча с красивой журналисткой Джулией (Роза Чезаре) и получение адвокатом нескольких загадочных писем втянут его в водоворот событий, грозящий поглотить любого, когда в реальности всё оказывается не тем, чем кажется поначалу…

4.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 июня 2017
Премьера в мире 1 июня 2017
Возраст 18+
Режиссер
Даниэле Ди Стефано
В ролях
Фабрицио Артури
Ирене Барбульи
Валентина Бивона
Роза Чезаре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Защитник 1 постер
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