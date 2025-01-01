Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели

Зрители ждут «Чебурашку 2», но в Сети уже появились первые подробности о «Чебурашке 3»: в кадре появятся еще больше ушастых милашек

«Это лучшее, что я когда-либо видел»: иностранцы посмотрели советского «Властелина колец» и теперь не могут его забыть

Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит

Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях

Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает

Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз

Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России