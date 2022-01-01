Наша рецензия

Супруг Вивьен Вествуд Андреас Кронталер, устроившись в кресле перед камерой, говорит, что есть несколько Вивьен, и методично перечисляет лики своей любимой. Лорна Такер, режиссер документального фильма о его жене и одной из самых известных женщин-дизайнеров, кажется, с ним согласна. Однако ее согласие проявляется не в попытках реконструировать образ знаменитого модельера согласно тому, как ее видит Андреас, словно его точка зрения является единственно верной. Оно заявляет о себе в названии…