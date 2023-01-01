Фронтовики недолюбливали одного русского актера: не поверите, узнав, о ком речь

Затмит и Киркорова, и Баскова: этот российский певец вот-вот станет мировой звездой

Эта милая советская актриса одной из первых сыграла путану: история обернулась бедой

Скрыть не удалось: правду о состоянии Пахмутовой выдали самые близкие

Гном Гномыча и Арсения разлучат с любимой женщиной: Плющенко пора искать замену

Спорим, вы не знаете, какой советский фильм обожают пересматривать иностранцы: снял Михалков

Гайдай принципиально не снимал этих советских актеров: речь про лучших из лучших

В шоу Гузеевой: кем работает младшая дочь Михалкова от манекенщицы

Сразу после смерти бывшей жены беда приключилась и с сыном Домогарова

Выпрашивает квартиру, но съехал с «однушки»: отца вундеркиндов Теплякова поймали на лжи

Югославский принц: как выглядит и чем занимается муж Андреевой