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Кажется, мы остались одни Кажется, мы остались одни
Киноафиша Фильмы Кажется, мы остались одни Отзывы о фильме «Кажется, мы остались одни»
I Think We're Alone Now Кажется, мы остались одни 2018 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Кажется, мы остались одни»

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Андрей 18 ноября 2019, 00:17
Оценка
хороший, не много артхаусный фильм!
динамики сюжета почти нет, от начала и до конца, но смотреть интересно!
актёрская игра хороша, приятно смотреть на новые роли Тириона Ланнистера и девушка тоже молодец ;))
8 баллов из 10ти!
18 ноября 2019, 00:17 Ответить
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