Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Модельерша
Киноафиша Фильмы Модельерша Модельерша, 1957: актеры и роли
Designing Woman Модельерша 1957 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Модельерша, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Миннелли Винсент Миннелли Vincente Minnelli
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Лорен Бэколл Лорен Бэколл Lauren Bacall Долорес Грэй Dolores Gray Сэм Ливин
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши