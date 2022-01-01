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Beast Зверь 2018 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов
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Отзывы о фильме «Зверь»

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Наша рецензия

У Молл день рождения, но праздник не делает ее счастливей. Она вместе с родителями живет на небольшом острове, где буквально задыхается от непонимания и гнета семейных обязанностей. Девушка поет в местном хоре, работает экскурсоводом и, причиняя себе боль, пытается вырваться хоть на мгновение из «клетки». В итоге Молл сбегает со своего праздника и идет танцевать на дискотеку, а утром встречает любовь всей своей жизни – Паскаля Ренуфа, местного браконьера. Молодой человек, не…

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