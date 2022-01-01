Наша рецензия

49-летний Жослен прожигает свою жизнь на полную катушку. Он меняет женщин, катается по миру и посещает все вечеринки Парижа. Кроме работы его ничего не интересует. Жослен каждый день проводит, как последний, но умирает его мать, и престарелый мачо отправляется в дом детства за воспоминаниями. Там он знакомится с новой соседкой, которая случайно его видит в инвалидном кресле, и, чтобы не упускать момент, Жослен придумывает очередную ложь. Мужчина едет знакомиться с ее семьей, прикинувшись…