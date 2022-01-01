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Попробуй подкати Попробуй подкати
Киноафиша Фильмы Попробуй подкати Отзывы о фильме «Попробуй подкати»
Tout le monde debout / Rolling to you Попробуй подкати 2018 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Попробуй подкати»

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49-летний Жослен прожигает свою жизнь на полную катушку. Он меняет женщин, катается по миру и посещает все вечеринки Парижа. Кроме работы его ничего не интересует. Жослен каждый день проводит, как последний, но умирает его мать, и престарелый мачо отправляется в дом детства за воспоминаниями. Там он знакомится с новой соседкой, которая случайно его видит в инвалидном кресле, и, чтобы не упускать момент, Жослен придумывает очередную ложь. Мужчина едет знакомиться с ее семьей, прикинувшись…

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