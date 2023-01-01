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Русское поле
Киноафиша Фильмы Русское поле Русское поле, 1971: актеры и роли
Русское поле 1971 / СССР
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Русское поле, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Москаленко
В ролях
Нонна Мордюкова Нонна Мордюкова Владимир Тихонов Владимир Тихонов Vladimir Tikhonov Леонид Марков Леонид Марков Инна Макарова Инна Макарова Любовь Малиновская Lyubov Malinovskaya Нина Маслова Нина Маслова Nina Maslova
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