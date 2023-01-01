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Настройщик землетрясений
Киноафиша Фильмы Настройщик землетрясений Настройщик землетрясений, 2005: актеры и роли
The Piano Tuner of Earthquakes Настройщик землетрясений 2005 / Германия / Великобритания / Франция
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Настройщик землетрясений, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Куэй Тимоти Куэй
В ролях
Амира Касар Амира Касар Amira Casar Готфрид Йон Gottfried John Ассумпта Серна Ассумпта Серна Assumpta Serna Сесар Сарачу
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