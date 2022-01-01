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Пушистая рыжая кошечка Марни обожает смотреть сериалы про шпионов. Но в жизни всё не так, как в кино. И когда к её хозяйке приезжает в гости брат, Марни попадается на его удочку: она считает, что гость работает секретным агентом, тогда как на самом деле он простой вор. Но именно Марни выведет его на чистую воду. Для этого ей придётся подружиться с грубым сторожевым псом, сбежавшим от хозяев на тракторе, петухом, ищущим покоя в суетливом мире, и невесть откуда взявшейся зеброй. Но сначала этой…