Наша рецензия

Разменявшая пятый десяток Анжела (Мишель Ларок) легко и беззаботно живет в Ницце. Ее дом – полная чаша: любящий муж, дочка-подросток и лабрадор по кличке XXL. Роскошная квартира с экономкой. Никакой работы – только шоппинги и минимальные хлопоты по дому. В общем, не жизнь, а сказка. Но в канун Рождества дочь Леа (Ориан Дешамп) уезжает на репетицию своей рок-группы, а муж Макс (Паскаль Эльбе) с порога заявляет, что уходит навсегда. Обескураженную Анжелу добивает ее деспотичная мать…