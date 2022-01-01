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Великолепная Великолепная
Киноафиша Фильмы Великолепная Отзывы о фильме «Великолепная»
Brillantissime Великолепная 2018 / Бельгия / Франция
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Великолепная»

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Разменявшая пятый десяток Анжела (Мишель Ларок) легко и беззаботно живет в Ницце. Ее дом – полная чаша: любящий муж, дочка-подросток и лабрадор по кличке XXL. Роскошная квартира с экономкой. Никакой работы – только шоппинги и минимальные хлопоты по дому. В общем, не жизнь, а сказка. Но в канун Рождества дочь Леа (Ориан Дешамп) уезжает на репетицию своей рок-группы, а муж Макс (Паскаль Эльбе) с порога заявляет, что уходит навсегда. Обескураженную Анжелу добивает ее деспотичная мать…

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