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Заметки о видимом, 2018

2018 / США
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О фильме

После возвращения в Америку из Милана Дэвид неожиданно пропадает, оставив за собой странный архив из писем, открыток и записных книжек. Перед исчезновением он изучал работы загадочного философа Стивена Тобса, рассуждавшего о конце политики и истории. Друзья Дэвида — Тодд и Мадлен — блуждают по улицам Бруклина, выставкам и кафе в поисках утраченного друга. Рикки Д’Амброуз, включенный журналом Filmmaker в список двадцати пяти главных лиц нового независимого кино, работал над своим полнометражным дебютом более восьми лет. Он выбрал уникальный путь: это очень современный фильм про человека XXI века и его мироощущение, преподнесенный в форме модернистского романа прошлого столетия. Из чего каждый из нас состоит? Незначительных записок, газетных вырезок, фотографий, открыток, карт метрополитена, блокнотов... Как из этих видимых заметок складывается скрытое, внутренняя жизнь, рассказ о разочаровании?

5.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 февраля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Рикки Д’Амброуз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заметки о видимом 2 постера
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