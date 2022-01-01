TheatreHD: Веер леди Уиндермир, 2018

Кэти Бёрк, актриса, драматург, лауреат множества премий и режиссёр новой постановки «Веер леди Уиндермир» собрала для этого комического шедевра Оскара Уайльда прекрасный комедийный состав. Среди его участников – обладательница премии Лоуренса Оливье Саманта Спайро в роли миссис Эрлин, Кевин Бишоп в роли лорда Дарлингтона и Дженнифер Сондерс, которая, исполняя роль герцогини Бервик, впервые за двадцать с лишним лет возвращается на театральные подмостки Вэст-Энда. «Веер» станет вторым спектаклем cезона Оскара Уайльда в кино, проекта театральной компании Classic Spring, новой труппы Доминика Дромгула, бывшего художественного руководителя театра «Глобус». Леди Уиндермир отмечает свой день рождения, и, кажется, всё готово к празднованию. Однако её близкий друг лорд Дарлингтон нарушает спокойствие дамы своим предположением, что муж леди Уиндермир завёл интрижку – и объект его чувств будет присутствовать среди гостей праздника. Одна из самых популярных и остроумных пьес Уайльда, впервые поставленная в 1892 году, изучает двойственность морали аристократического класса и шаткое положение женщины в поздне-викторианском обществе.