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TheatreHD: Веер леди Уиндермир
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Lady Windermere’s Fan

TheatreHD: Веер леди Уиндермир, 2018

2018 / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Кэти Бёрк, актриса, драматург, лауреат множества премий и режиссёр новой постановки «Веер леди Уиндермир» собрала для этого комического шедевра Оскара Уайльда прекрасный комедийный состав. Среди его участников – обладательница премии Лоуренса Оливье Саманта Спайро в роли миссис Эрлин, Кевин Бишоп в роли лорда Дарлингтона и Дженнифер Сондерс, которая, исполняя роль герцогини Бервик, впервые за двадцать с лишним лет возвращается на театральные подмостки Вэст-Энда. «Веер» станет вторым спектаклем cезона Оскара Уайльда в кино, проекта театральной компании Classic Spring, новой труппы Доминика Дромгула, бывшего художественного руководителя театра «Глобус». Леди Уиндермир отмечает свой день рождения, и, кажется, всё готово к празднованию. Однако её близкий друг лорд Дарлингтон нарушает спокойствие дамы своим предположением, что муж леди Уиндермир завёл интрижку – и объект его чувств будет присутствовать среди гостей праздника. Одна из самых популярных и остроумных пьес Уайльда, впервые поставленная в 1892 году, изучает двойственность морали аристократического класса и шаткое положение женщины в поздне-викторианском обществе.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кэти Берк
В ролях
Саманта Спайро
Саманта Спайро
Кевин Бишоп
Кевин Бишоп
Дженнифер Сондерс
Дженнифер Сондерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Веер леди Уиндермир 1 постер
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