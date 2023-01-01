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Солдаты. История из района Ферентари
Киноафиша Фильмы Солдаты. История из района Ферентари Солдаты. История из района Ферентари, 2017: актеры и роли
Soldatii. Poveste din Ferentari Солдаты. История из района Ферентари 2017 / Бельгия / Румыния / Сербия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Солдаты. История из района Ферентари, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ивана Младенович Ivana Mladenović
В ролях
Сорин Косис Кана Хашимото
Чебурашка
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