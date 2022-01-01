Наша рецензия

Как бы резво ни бегали по французским Альпам Белль и Себастьян, а проклятие третьей части их всё равно настигло. То самое, когда в один небольшой фильм создатели пытаются засунуть всё, чего зрители от них, возможно, ждут, чтобы поставить жирную точку. Понятно, что существует литературная основа, с которой лучше не спорить, чтобы несколько поколений французских детей не взбунтовалось: в книжке было не так. Но понятия меры и вкуса никакая книга не отменит. А именно с этими понятиями в третьей…