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Белль и Себастьян: Друзья навек Белль и Себастьян: Друзья навек
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян: Друзья навек Отзывы о фильме «Белль и Себастьян: Друзья навек»
Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre Белль и Себастьян: Друзья навек 2017 / Франция
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Белль и Себастьян: Друзья навек»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Как бы резво ни бегали по французским Альпам Белль и Себастьян, а проклятие третьей части их всё равно настигло. То самое, когда в один небольшой фильм создатели пытаются засунуть всё, чего зрители от них, возможно, ждут, чтобы поставить жирную точку. Понятно, что существует литературная основа, с которой лучше не спорить, чтобы несколько поколений французских детей не взбунтовалось: в книжке было не так. Но понятия меры и вкуса никакая книга не отменит. А именно с этими понятиями в третьей…

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