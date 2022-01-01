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Помогите, я уменьшил своих родителей! Помогите, я уменьшил своих родителей!
Киноафиша Фильмы Помогите, я уменьшил своих родителей! Отзывы о фильме «Помогите, я уменьшил своих родителей!»
Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft Помогите, я уменьшил своих родителей! 2018 / Германия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Помогите, я уменьшил своих родителей!»

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Спустя несколько лет после событий первой части («Помогите, я уменьшил свою училку!») Феликс (Оскар Кеймер) и его друзья вольготно живут в обновлённой школе. Все дети довольны, а учителя активно интегрируют новые прикольные методики в уроки. Даже фрау Шмитт-Гёссенвайн (Аня Клинг) подобрела после совместных приключений с Феликсом и стала куда внимательнее к ученикам.  Но подобная идиллия скоро закончится. Сто лет назад захороненная Хильда Штекбард (Андреа Завацки) смогла снова…

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