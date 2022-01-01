Наша рецензия

Спустя несколько лет после событий первой части («Помогите, я уменьшил свою училку!») Феликс (Оскар Кеймер) и его друзья вольготно живут в обновлённой школе. Все дети довольны, а учителя активно интегрируют новые прикольные методики в уроки. Даже фрау Шмитт-Гёссенвайн (Аня Клинг) подобрела после совместных приключений с Феликсом и стала куда внимательнее к ученикам. Но подобная идиллия скоро закончится. Сто лет назад захороненная Хильда Штекбард (Андреа Завацки) смогла снова…