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Юная Ава с мамой и младенцем-сестрой планируют отправиться на отдых к морю. Но перед этим девочка узнаёт от врача, что в скором времени она ослепнет. По словам доктора, сначала Ава перестанет видеть при плохом освещении и в сумерках, а потом и вовсе потеряет зрение. Мама решает устроить дочке лёгкий и позитивный отдых, чтобы та не задумывалась о своей болезни. Но Ава справляется с бедой по-другому. Сначала она решает украсть пса незнакомого юноши, затем хочет подготовиться к переменам, а после…