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Ава
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Ava Ава 2018 / Франция
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Ава»

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Юная Ава с мамой и младенцем-сестрой планируют отправиться на отдых к морю. Но перед этим девочка узнаёт от врача, что в скором времени она ослепнет. По словам доктора, сначала Ава перестанет видеть при плохом освещении и в сумерках, а потом и вовсе потеряет зрение. Мама решает устроить дочке лёгкий и позитивный отдых, чтобы та не задумывалась о своей болезни. Но Ава справляется с бедой по-другому. Сначала она решает украсть пса незнакомого юноши, затем хочет подготовиться к переменам, а после…

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